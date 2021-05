Vecino in Inter-Roma si dimostra ancora l’incursore che vuole Conte

Vecino in Inter-Roma è tornato a fare quello che sa fare meglio. L’uruguaiano si è dimostrato l’incursore ideale per Conte.

IL RITORNO – Vecino in Inter-Roma ha giocato la sua seconda partita consecutiva da titolare. Dopo il rodaggio con la Sampdoria coi giallorossi Conte lo ha mandato in campo a fare quello che gli riesce meglio. Vale a dire il centrocampista incursore, col compito specifico di farsi trovare in area. Il gol del 2-0 non è un caso. Ma è solo una delle dimostrazioni che il numero 8 ha dato al suo allenatore.

INCURSORE VERO – Questa è la grafica dei suoi tocchi di palla presa da Whoscored:

Vecino si è fatto trovare a tutto campo, in difesa per costruire l’azione e in attacco. Non ha toccato molti palloni, ma è stato presente soprattutto per finalizzare. Questo è l’aspetto più evidente della sfida con la Roma. Il numero 8 è il nerazzurro con più tiri nella gara, tre. Tutti venuti in situazioni ghiotte, su azioni costruite ben seguite dal centrocampista. Insomma la lunga inattività non gli ha fatto perdere gli istinti. E questo può essere un segnale anche per il futuro.