Vecino, buon avvio di stagione e poi il vuoto. Quale futuro all’Inter?

Matias Vecino, dopo un avvio positivo di stagione, ha subito un’evidente involuzione nelle ultime uscite con la maglia dell’Inter. Quale futuro per l’uruguayano?

INVOLUZIONE – Vecino, dopo un buon avvio di stagione con la maglia dell’Inter, ha avuto un vistoso calo di rendimento nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra. Il centrocampista uruguayano, infatti, rispetto all’inizio di stagione, ha visto il suo minutaggio calare sensibilmente e, negli sprazzi di partita giocati, non è mai riuscito ad incidere in maniera positiva per la squadra. Lo scarso minutaggio è figlio, principalmente, della crescita di Calhanoglu che, nelle ultime settimane, è stato uno dei migliori se non il migliore dell’Inter. Per Vecino, al momento, l’unico acuto della stagione rimane il gol siglato nella goleada contro il Bologna, datata 18 settembre.

FUTURO – Il futuro del centrocampista uruguayano appare sempre meno a tinte nerazzurre. Vecino, infatti, ha manifestato un certo malcontento per lo scarso minutaggio concesso da Inzaghi che gli preferisce, nelle rotazioni, Vidal e Gagliardini. È possibile, quindi, che le strade dell’Inter e del centrocampista uruguayano siano destinate a separarsi. Magari già a gennaio: nel mercato di riparazione, i nerazzurri, per poter fare operazioni in entrata dovranno necessariamente cedere. E Vecino è uno dei principali indiziati.