Vanheusden, ci risiamo? Il difensore dell’Inter sparisce dai radar dell’AZ

Zinho Vanheusden, difensore di proprietà dell’Inter e oggi in prestito all’AZ in Eredivisie, è di nuovo fermo dopo il brutto infortunio dei mesi scorsi. Nessun minuto per lui a febbraio, dopo il rientro a gennaio.

SCOMPARSO DALLE DISTINTE – La stagione di Zinho Vanheusden all’AZ di Alkmaar è di nuovo a un punto fermo. Il difensore belga era rientrato a gennaio dopo oltre due mesi di assenza per la frattura del piede. Prima la panchina con Vitesse ed Excelsior a inizio gennaio, poi una ventina di minuti con l’Heerenveen (il 14 gennaio). E infine ben tre presenze consecutive da titolare dal 22 al 28 gennaio. E a febbraio? Non solo zero presenze, ma nemmeno una convocazione per il difensore classe 1999. Che, secondo la testata belga Le Soir, deve lavorare per stabilizzare la sua condizione. Tuttavia, anche un rientro troppo affrettato dal grave infortunio di ottobre non risponde alla totale assenza dalle distinte di gara di Vanheusden. Una situazione che l’Inter monitora, con non poca scontentezza.

FUTURO IN BILICO – Nella Primavera nerazzurra, Vanheusden era uno dei prospetti migliori. Tanto che l’Inter se ne separò per 11,6 milioni di euro nell’estate 2019, quando Zinho aveva 20 anni. Lasciandolo allo Standard Liegi dove il belga era già in prestito dall’anno prima. Ma i nerazzurri lo riacquistarono nell’estate 2021, per una cifra ben superiore: 16,2 milioni di euro. Facendo però ripartire la girandola dei prestiti. Prima al Genoa, e ora all’AZ. Dove, dopo due rotture dei legamenti e una frattura al piede, Vanheusden sembra lontano dalle promesse di inizio carriera. E, giunto all’età di quasi 24 anni, non è più considerabile un futuro titolare dell’Inter. Con cui però il contratto scade nel 2016. La società nerazzurra dovrà decidere cosa fare con Vanheusden la prossima estate. E, eventualmente, quanto monetizzare il suo cartellino.