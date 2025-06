Carboni è già pronto per l’Inter? Premesse e scenari futuri

Valentin Carboni rappresenta una delle principali note positive del Mondiale per Club dell’Inter. Sul suo futuro è in corso un ragionamento da parte della dirigenza, con più opzioni a disposizione della dirigenza.

LA SITUAZIONE – Valentin Carboni sta sfruttando la parentesi del Mondiale per Club per dimostrare all’Inter il valore di cui è già in possesso e i suoi margini di crescita. L’argentino, autore del gol decisivo in occasione del 2-1 contro l’Urawa Reds, sta avendo sempre più spazio grazie alla presenza di un tecnico “di fiducia” come Cristian Chivu. Il feeling tra il rumeno e il gioiello sudamericano risale al periodo trascorso in Primavera, quando l’allenatore di Resita aveva dimostrato di saper instaurare un rapporto umano – ancor prima che di natura squisitamente tecnica – con i suoi ragazzi. L’avventura al Mondiale per Club non sta facendo altro che consolidare tale relazione.

Carboni può essere il ‘Nico Paz’ dell’Inter? Un ragionamento fondato su alcune premesse

LE DOTI – Carboni rappresenta, in questo momento, un unicum nell’Inter di Chivu. Con la sua abilità in termini di raccordo tra centrocampo e attacco, piuttosto che di puro inserimento (alla Frattesi), l’argentino ricorda il connazionale Nico Paz – grande obiettivo di mercato dei nerazzurri. Il percorso di crescita del nerazzurro è in questo momento fermo a uno stato inferiore rispetto a quello del lariano, ma le premesse per una crescita costante sono evidenti a chiunque.

LA DECISIONE – Su queste basi, l’Inter deve decidere come procedere riguardo il futuro di Carboni. Se il classe 2005 è effettivamente in possesso di qualità uniche nel roster nerazzurro, è altrettanto vero che rischiare di relegarlo a uno status di comprimario potrebbe limitarne il percorso di maturazione professionale. Ecco perché l’ipotesi di cederlo in prestito – preferibilmente in Italia – è presa seriamente in considerazione dall’Inter. Nella speranza di poter poi trovarsi tra le mani un calciatore ancora più maturo e consapevole della propria forza.