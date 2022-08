Valentin Carboni nella rosa di Inzaghi (ma non come quinta punta dell’Inter?)

Valentin Carboni è il giovane più atteso in questa stagione nerazzurra. A prescindere dalla categoria in cui si metterà in mostra. Il talentuoso classe 2005 italo-argentino si dividerà tra la Prima Squadra e l’Under-19 dell’Inter ma quasi sicuramente lo farà giocando in ruoli diversi. Sperando di completarsi dal punto di vista tecnico-tattico, così da poter bruciare le tappe

LA QUINTA PUNTA – La rosa dell’Inter è quasi completa. Manca sempre un difensore centrale, è vero. E probabilmente in diversi reparti farebbe comodo più di un profilo specifico a Simone Inzaghi (vedi editoriale). Eppure, ammesso non ci siano stravolgimenti causati dal mercato in uscita, non si può più parlare di cantiere aperto. Resta da definire, forse, una pedina extra. Alla vigilia dell’inizio del ritiro estivo dell’Inter proprio Inzaghi ha parlato di una quinta punta giovane per completare il reparto offensivo. Quinta punta che non poteva essere Andrea Pinamonti, ceduto al Sassuolo. E che quasi sicuramente non sarà neanche Eddie Salcedo (vedi focus). Da tempo si parla di Valentin Carboni per questo ruolo. Ruolo che, però, in questo preciso momento storico non ha niente a che vedere con il giovane talento italo-argentino.

Chi è realmente Valentin Carboni per l’Inter

CENTROCAMPISTA IBRIDO – Carboni è un centrocampista. E non serve nemmeno la conferma della stessa Inter, che sul suo sito ufficiale lo inserisce proprio nell’elenco dei “Centrocampisti” nella pagina dedicata. Com’è giusto che sia. Più precisamente un centrocampista offensivo. Un po’ trequartista, un po’ ala. Probabilmente nel 3-5-2 di Inzaghi troverebbe più facilmente spazio da (seconda) punta anziché da mezzala, ma resta un centrocampista offensivo. E anche fosse schierabile in emergenza da attaccante, non sarebbe la punta da inserire nel finale di partita per cercare il gol last minute in mischia. Per intenderci, Carboni non può essere la “quinta punta” stile Martin Satriano o Felipe Caicedo (vedi focus). Può essere, però, il profilo offensivo con caratteristiche diverse da quelle del quartetto a disposizione di Inzaghi in attacco. Un centrocampista ibrido che può anche riscoprirsi punta per necessità.

TALENTO CONDIVISO – Carboni si candida a diventare il quasi-attaccante che può far comodo a Inzaghi in mancanza di altre opzioni offensive. Un jolly sulla scia di Hakan Calhanoglu e soprattutto Henrikh Mkhitaryan, ora fermo ai box per infortunio. Per caratteristiche fisiche e tecniche, più adatto a fare da backup al connazionale Joaquin Correa in avanti. Il classe 2005 italo-argentino è atteso da una stagione da assoluto protagonista della nuova Inter Under-19 di Cristian Chivu, tra Primavera 1 e UEFA Youth League. Avrà modo di allenarsi, sicuramente andare in panchina e probabilmente debuttare alla prima occasione utile in Prima Squadra. Un talento enorme condiviso da due categorie. Ma sempre mettendo la classe davanti alla confusione: Valentin Carboni è un talento da valorizzare nel suo ruolo di fantasista, non un improvvisato attaccante da bruciare in partite da recuperare. E lo sanno bene sia l’Inter sia Inzaghi.