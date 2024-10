Valentin Carboni infortunato ma non solo: i 18 che sognano l’Inter

Valentin Carboni dovrà attendere più tempo del previsto per imporsi nel calcio dei grandi ma il sogno di vestire la maglia dell’Inter è ancora intatto. L’infortunio del talento argentino rovina qualsiasi piano di valorizzazione, che in questa stagione vede ben diciotto giovani coinvolti

MILANO – Il grave infortunio rimediato da Valentin Carboni nel ritiro della Nazionale Argentina è la peggiore notizia che l’Inter potesse ricevere in questa sosta. Il talento argentino classe 2005, attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia, termina anzitempo la sua stagione. O quasi. Ancora non si conoscono i tempi precisi dello stop ma per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio – sinistro, in questo caso – i canonici “almeno sei mesi” vanno considerati. Ciò significa ipotizzare il ritorno in campo di Valentin Carboni nel 2025 ma non prima di metà-fine aprile. E a quel punto della stagione ci sarebbe ben poco da accelerare il rientro, visto che sarebbe un inutile rischio extra assolutamente evitabile. A prescindere dai discorsi economico-finanziari, secondari quando si tratta di un infortunio simile, il danno tanto per l’Inter quanto per Valentin Carboni è enorme. A Marsiglia forse possono tirare un sospiro di sollievo per aver concluso l’operazione solo in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto ma Roberto De Zerbi non sarà certo felice di rinunciare al 19enne di Buenos Aires per il resto della stagione. E Valentin Carboni oggi non è nemmeno l’unico dell’Inter a fare i conti con un brutto infortunio…

Prestiti Inter: tutti i giovani nerazzurri attualmente in prestito come Valentin Carboni

PRESTITI – Prima di Valentin Carboni è successo a Martin Satriano, colpito dallo stesso tipo di infortunio nemmeno dieci giorni prima. L’attaccante uruguayano difficilmente vestirà nuovamente la maglia del Lens in questa stagione. Ed è per questo che anche le speranze di rivedere Valentin Carboni in campo prima del previsto siano molto remote. Ma chi sono gli altri calciatori dell’Inter in prestito fino a fine stagione? Oltre ai due infortunati Valentin Carboni e Satriano, l’elenco è lunghissimo. Ci sono tre coppie di fratelli, a partire proprio dal già citato Valentin e Franco Carboni (Venezia). Con loro anche i fratelli Stankovic, Filip (Venezia) e Aleksandar (Lucerna), e i fratelli Esposito, Sebastiano (Empoli) e Pio (Spezia). Tre all’estero, dove figurano Zinho Vanheusden (KV Mechelen), Issiaka Kamate (AVS) ed Eddie Salcedo (OFI Creta). Altri otto in Italia. In Serie B Alessandro Fontanarosa (Reggiana) ed Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria). In Serie C Francesco Stante (Pergolettese), Giacomo Stabile (Alcione), Luca Di Maggio (Perugia), Enoch Owusu (Novara), Makhtarlayi Sarr (Foggia) e Jan Zuberek (Lecco). Per un totale di diciotto calciatori in prestito: Valentin Carboni e altri giovani che sognano l’Inter.