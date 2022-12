Uruguay fuori dai Mondiali, è finito un ciclo: la chance di Satriano

L’Uruguay nonostante la vittoria contro il Ghana, esce dai Mondiali (vedi report). Agli ottavi ci va la Corea del Sud, per Suarez e molti altri era l’ultimo Mondiale. Già dal prossimo potremmo vedere Satriano con la maglia della Celeste.

FINE CICLO – L’Uruguay è fuori dal Mondiale. Non basta la vittoria contro il Ghana, la vittoria della Corea del Sud elimina i sudamericani. Per tanti giocatori si tratta dell’ultimo Mondiale. Per l’ex Inter, Diego Godin, potrebbe essere anche la fine della carriera. Il centrale starebbe pensando addirittura al ritiro secondo TyC Sports. Il reparto offensivo è invece da rifondare. Luis Suarez e Edison Cavani hanno giocato il loro ultimo Mondiale.

EL BOCHA – Il padre di Martin Satriano, Gerardo detto “El Bocha” è stato uno dei volti del calcio uruguaiano negli anni Ottanta. L’obiettivo dell’attaccante dell’Inter è ripercorrere le orme del padre. Il nuovo ciclo che per forza di cose dovrà partire nella nazionale uruguaiana può aiutare Satriano. L’attaccante classe 2001 è già nel giro della Nazionale. Ora con Suarez e Cavani che saluteranno la Celeste, può prendersi il suo spazio. Magari dimostrandolo in maglia nerazzurra l’anno prossimo.