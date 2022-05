Udogie talento giovane, ma con profilo diverso da altri seguiti dall’Inter

L’Inter tra le opzioni a sinistra ha anche Destiny Udogie. L’esterno dell’Udinese è giovane, ma ha un profilo diverso da altri nomi giovani usciti negli ultimi giorni.

OPZIONE DALL’UDINESE – Udogie è uno dei nomi finiti nell’elenco dell’Inter per sostituire Perisic. Il profilo è ideale. L’esterno dell’Udinese è mancino, ha fisico, progressione e nella sua prima stagione in Serie A ha messo insieme numeri di alto livello. Quarto miglior marcatore della squadra, terzo per rendimento secondo i rating di Whoscored, tutto questo con la data di nascita che recita 28 novembre 2002. Abbiamo appena cominciato, in sostanza. Naturale insomma che l’Inter si sia accorta di lui. Ma va sottolineata la differenza con altri giovani nel mirino.

GIOVANE, MA DIVERSO – Parliamo di profili come Cambiaso e Bellanova. Anche loro giovani, con fisico e qualità interessanti dimostrate in A da titolari e margini ampi di crescita. Ma con una caratteristica in comune tra di loro: il prezzo contenuto. Genoa e Cagliari sono retrocesse e il loro cartellino di conseguenza ha un valore calmierato. E qui sta la differenza. Udogie ha già un prezzo alto. Che promette di salire ulteriormente. Il veronese è il più giovane dei tre, ma anche quello che ha già dimostrato di più. L’investimento insomma è già di un altro tipo. Con un altro profilo e altre prospettive. Anche di impiego.