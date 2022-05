Udogie nel mirino dell’Inter? In stagione numeri importanti con l’Udinese

Destiny Udogie è uno dei possibili obiettivi dell’Inter per la fascia sinistra. L’esterno ha disputato un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese mettendo insieme numeri importanti

OPPORTUNITA’ – L’Inter è al lavoro per preparare il post-Perisic. Con il croato destinato a riabbracciare Conte al Tottenham, il club nerazzurro è alla ricerca di un laterale sinistro che possa alternarsi con Gosens, neo-padrone della corsia mancina dell’Inter. Uno dei candidati è Destiny Udogie, italiano classe 2002 dell’Udinese. L’esterno bianconero è stata una delle note più liete della stagione dei friulani mostrando una continuità di rendimento non banale per un calciatore così giovane, soprattutto nel corso della gestione Cioffi. I numeri, poi, testimoniano la grande stagione disputata da Udogie: in 35 presenze, l’esterno, ha messo insieme 5 gol e 3 assist. Fra i candidati a raccogliere, almeno virtualmente, l’eredità di Perisic, l’esterno dell’Udinese è certamente il nome più interessante e, sicuramente, il più oneroso, almeno per quello che concerne il costo del cartellino. Difficile, infatti, pensare che l’Udinese possa privarsi di Udogie per una cifra inferiore ai 15 milioni.