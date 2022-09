Udinese, lo stato di forma in vista della gara contro l’Inter: quattro di fila

Si avvicina sempre di più la sfida di domenica alle 12.30 che vedrà contrapposte Udinese e Inter, nella settima giornata del campionato italiano di Serie A. I friulani arrivano alla gara con ben quattro vittorie consecutive all’attivo e un punto in più dei nerazzurri.

STATO DI FORMA – Quattro vittorie consecutive nelle ultime sei giornate. Questo lo stato di forma dell’Udinese in vista del lunch match di domenica contro l’Inter. Dopo una partenza poco ispirata, con la sconfitta per 4-2 in trasferta alla prima contro il Milan e il pareggio casalingo per 0-0 contro la Salernitana, i friulani hanno nettamente cambiato marcia. Nelle ultime quattro partite sono arrivate quattro vittorie, di cui le ultime due parecchio convincenti. 1-2 al Monza, 1-0 alla Fiorentina e poi il 4-0 alla Roma e l’1-3 su un campo complicato come quello del Sassuolo. L’Inter dovrà fare particolarmente attenzione all’attacco della squadra di Andrea Sottil, in grado di segnare fin qui 12 reti in sei gare (una media di due a partita). Ma anche alla difesa, con ben tre partite a porta inviolata e sei gol subiti nel totale (dato su cui pesano molto i 4 presi a San Siro).