Udinese, lo stato di forma in vista dell’Inter: altalena di risultati

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Inter e Udinese nella ventitreesima giornata della Serie A. Altalena di risultati per la squadra di Andrea Sottil, che ha alternato pareggi, sconfitte e pareggi

STATO DI FORMA – L’Inter, dopo il pareggio al Ferraris contro la Sampdoria, ospiterà domani l’Udinese a San Siro. Ma come arriva la squadra di Andrea Sottil alla partita di domani sera alle 20.45? Nelle ultime gare lo stato di forma dei bianconeri è stato alquanto altalenante. Due pareggi, due sconfitte e una vittoria. A partire dall’ultima partita giocata dall’Udinese in casa contro il Sassuolo e terminata 2-2. Andando a ritroso troviamo la sconfitta contro il Torino (in trasferta) per 1-0, il pari in casa per 1-1 contro il Verona, la vittoria contro la Sampdoria fuori casa per 0-1 e infine la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bologna. Una squadra, in ogni caso, da non sottovalutare.