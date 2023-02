L’Udinese di Sottil ha perso le sue certezze, ma ha qualità da rispettare

L’Udinese di Sottil è partita fortissima in campionato, per poi rallentare di molto la sua corsa. Lo stesso è una squadra con qualità e alternative.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Sottil, ma anche dell’Udinese in generale, è il 3-5-2. Poi il tecnico adatta la scelta delle punte a seconda dell’avversario. Si sono viste due punte vere, una prima e una seconda, una prima con un centrocampista a supporto e anche due seconde punte per non dare punti di riferimento. L’elemento tattico per eccellenza è Roberto Pereyra, che sa coprire il ruolo di esterno, interno e seconda punta. Nel gioco sono molto influenti i braccetti di difesa, primi motori del gioco. I bianconeri hanno molti giocatori verticali, ottimi letali in ripartenza

STATISTICHE – L’Udinese ha vinto 7 partite in Serie A, di cui 6 di fila dalla giornata 2 alla 8. Nelle ultime 15 partite ha vinto una volta sola, contro la Sampdoria. Di queste, 4 vittorie sono arrivate in trasferta. I 25 gol subiti rendono i bianconeri la sesta miglior difesa dalla A, davanti all’Inter. Anche i 30 gol segnati valgono il sesto posto in campionato, ma per tiri prodotti sono quinti di appena uno dietro al Milan. I 6 gol segnati su calci piazzati sono invece il quarto miglior bottino in questa Serie A, così come i calci d’angolo raccolti.

DETTAGLI – Jaka Bijol è il titolare al centro della difesa ed il secondo giocatore per rendimento dell’Udinese secondo WhoScored. Quarto per passaggi medi, terzo per lanci lunghi, terzo miglior marcatore con 3 gol. Lazar Samardzic, classe 2002, è l’interno di qualità. Secondo miglior marcatore con 4 gol con anche 2 assist, secondo per passaggi chiave, terzo per dribbling, quarto per tiri a partita. Florian Thauvin è l’acquisto di gennaio, l’uomo chiamato a sostituire l’infortunato Gerard Deulofeu come seconda punta di qualità.