L’Udinese di Sottil ha nuovi equilibri ed è la sorpresa del campionato

L’Udinese di Sottil è a sorpresa seconda in campionato e mostra un gioco offensivo, fluido, capace di adattarsi a vari sistemi e situazioni.

TATTICA – Anche con Sottil il modulo di riferimento dell’Udinese è il 3-5-2, ma il tecnico ha cambiato in modo netto l’interpretazione tattica. Già con Cioffi i bianconeri erano diventati nettamente più offensivi, ma col nuovo tecnico c’è più libertà nei movimenti. Questa fluidità è il tratto distintivo, e anche per questo il tecnico punta su attacco dinamico con Deulofeu e Success: i giocatori si scambiano di ruolo, cercano spazi, non danno riferimenti. Il modulo di conseguenza di trasforma da 3-5-2 a 5-3-2 a 4-4-2. Attenzione anche ai cambi: Sottil ha in panchina alternative che gli permettono di cambiare l’andamento del match.

STATISTICHE – L’Udinese attualmente è terza in classifica con 13 punti, avendo già affrontato Milan, Fiorentina e Roma. Con 12 gol è il secondo miglior attacco del campionato, dimostrando una buona efficienza visto che per tiri a partita la squadra è invece decima. I sette diversi marcatori indicano una varietà di soluzioni, come il secondo valore di assist in A. Tutto questo non dipende dal controllare il gioco, anzi. I bianconeri sono quartultimi in A per possesso palla col 44,5%. Bene anche la difesa: i 6 gol al passivo rendono gli uomini di Sottil la quarta difesa del campionato. La corsa è l’unica nota stonata: l’Udinese per km percorsi è terzultima in Serie A con 104,372.

DETTAGLI – Becao è il leader della linea difensiva e in questo inizio di stagione ha fatto un evidente passo in avanti. Capace di giocare sia sulla destra che al centro, è secondo per passaggi, quarto per km percorsi e ha all’attivo un gol e un assist. Lovric è la novità in mezzo al campo e ha mostrato capacità di corsa e inserimento: secondo per tiri, terzo per occasioni da gol. Samardzic sta salendo di colpi come alternativa di qualità: come interno porta regia, dribbling e tiro da fuori (già due gol all’attivo, secondo miglior marcatore della squadra). Pereyra in mezzo al campo fa praticamente tutto. Sottil lo sta schierando largo a destra, ma il Tucumano non fa mancare la sua qualità: primo per rendimento secondo WhoScored, quinto per passaggi medi, terzo per cross, secondo per dribbling, primo per km percorsi, secondo per passaggi chiave, secondo per occasioni da gol e primo per assist di tutta la Serie A con 3. Deulofeu è l’anima di tutta la fase offensiva. Coi suoi movimenti costanti crea spazi e cuce il gioco. Lo spagnolo è terzo per passaggi chiave in tutta la Serie A, primo per passaggi chiave a partita dell’Udinese, primo per dribbling, terzo per km percorsi, quinto in tutta la Serie A per tiri e autore di 3 assist. Il miglior marcatore è Beto, malgrado Sottil lo faccia spesso entrare dalla panchina. Per il portoghese 4 gol, che ne fanno il secondo miglior marcatore in Serie A.