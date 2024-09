Udinese-Inter, Inzaghi e il ritorno al passato: una sensazione

In vista di Udinese-Inter il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi potrebbe rinunciare a un turnover significativo per poter così provare a evitare nuovi passi falsi in Serie A.

LA GARA – L’Udinese ospiterà l’Inter nella sesta giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025. La sfida vedrà contrapposte due squadre reduci da una sconfitta nell’ultimo incontro di campionato: i friulani contro la Roma, vittoriosa per 3-0 all’Olimpico; l’Inter nel derby contro il Milan, terminato con il punteggio di 1-2 a favore dei rossoneri grazie alla rete nel finale di Matteo Gabbia. Da qui le due compagini devono ripartire per riscattarsi dopo due prove rispettivamente non all’altezza delle proprie aspettative.

Udinese-Inter, Inzaghi potrebbe tornare ad applicare gli schemi dello scorso anno

UNA PREVISIONE – L’idea che si sta facendo strada è che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi possa decidere di ricorrere a pochissimi cambi rispetto all’11 titolare che lui ha in mente. Così, oltre alla probabile scelta di inserire Yann Bisseck dal 1′ al posto di Benjamin Pavard, l’unica altra parziale sorpresa potrebbe essere quella di scalzare nuovamente Denzel Dumfries per riconsegnare le chiavi della fascia destra a Matteo Darmian. Una sorpresa, quest’ultima, che sarebbe sicuramente “relativa”, stante la fiducia e lo spazio garantiti da Inzaghi nei riguardi del terzino italiano. Ciò significa, in sostanza, che il tecnico piacentino potrebbe essere tornato a uno schema del passato. Quello fondato sulla convinzione di risparmiare il meno possibile in campionato, pur non mettendo in secondo piano il discorso Champions League.