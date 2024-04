Udinese-Inter, per Inzaghi il punto più basso: quante cose sono cambiate!

Udinese-Inter per Simone Inzaghi non rappresenta una partita qualsiasi. Si tratta infatti di una trasferta che rappresenta probabilmente il punto più basso della sua gestione in nerazzurro, con il 3-1 dello scorso anno, aggravato da alcune scelte discutibili. Una stagione dopo, però, molte cose sono cambiate.

PUNTO PIÙ BASSO – 18 settembre 2022, Udinese-Inter. Dopo soli cinque minuti si apre il risultato in favore dei nerazzurri, con una punizione diretta pennellata alla perfezione da Nicolò Barella. Poi, il caos. Prima l’autogol di Milan Skriniar al 22′, poi la doppia sostituzione di Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni dopo soltanto 33 minuti di gioco a causa dei loro cartellini gialli. Nel finale, poi, i gol di Bijol e Arlan che consegnano la vittoria in rimonta, per 3-1, alla squadra di casa. Probabilmente il punto più basso della gestione di Simone Inzaghi in nerazzurro. Partita dopo la quale in molti si sarebbero aspettati l’esonero immediato.

Udinese-Inter, stagioni a confronto: che risalita per Inzaghi!

DOPPIA SCONFITTA – L’esonero, invece, dopo quell’Udinese-Inter non arriva. Ma arriva un’altra sconfitta, ovvero quella casalinga contro la Roma. Gli animi sono caldi, la stagione è iniziata in maniera difficile. Poi, subito dopo, la vittoria per 1-0 contro il Barcellona. Un antipasto di quella che sarà la stagione 2022-2023 per i nerazzurri di Simone Inzaghi: fatica in campionato, gloria in Champions League. Ed è prorprio da quel momento che, di base, cambia tutto e inizia la risalita dell’Inter. È vero, in campionato arriveranno altre sconfitte. Ma arriverà anche il terzo posto in campionato, la finale europea, la vittoria della Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan e la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina.

UNA STAGIONE DOPO – Lunedì per Simone Inzaghi Udinese-Inter avrà tutto un altro sapore. Non si tratterà più, infatti, del punto più basso della sua gestione in nerazzurro. Ma di un’altra partita verso il grande obiettivo dello scudetto della seconda stella, a cui ormai manca sempre meno. L’occasione per dare un altro slancio alla risalita della squadra che, rispetto a quel 18 settembre 2022, ha visto cambiare parecchie cose. Perlopiù per il meglio.