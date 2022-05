Udinese-Inter è scontro di filosofie di gioco: possesso palla all’opposto

Udinese-Inter è una partita tra due squadre che hanno un’idea di gioco molto diversa soprattutto per quanto riguarda il possesso palla.

SFIDA DI STILI – Udinese-Inter è una sfida che vede una contrapposizione netta. Una partita tra due squadre che si trovato totalmente opposte in una statistica in particolare (ma non solo in realtà). Che è quella del possesso palla. Praticamente uno scontro di idee, di stili.

NUMERI CHIARI – Come punto di partenza, l’Inter è la terza squadra per possesso palla medio totale in Serie A, dopo Napoli e Fiorentina. Col 56,5%. L’Udinese invece è penultima in questa classifica col 41,2%. Battuta solo dalla Salernitana. Due squadre quindi, come detto, con un obiettivo molto diverso in termini di gestione della sfera. Uno scontro annunciato, con uno svolgimento che si può già scrivere. Anche perché guardando i dati specifici in casa e in trasferta la cosa si acuisce persino.

AUMENTO IN TRASFERTA – L’Udinese fa praticamente lo stesso possesso medio in ogni circostanza. In trasferta arriva al 41,3% mentre in casa scende al 41,1%. Una differenza minima. L’Inter invece in trasferta aumenta i suoi numeri. Anzi, come possesso fuori casa diventa proprio la miglior squadra del campionato. Il possesso medio sale, toccando il 57%. La gara della Dacia Arena quindi ha un punto di partenza ben preciso. Chi lo sfrutterà meglio?