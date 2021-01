Udinese-Inter conferma il problema a sinistra: Perisic e Young danno poco

In Udinese-Inter Young sulla sinistra non è riuscito a dare la sua impronta sul gioco. Perisic da subentrato ha fatto anche peggio.

SINISTRA ASSENTE – In Udinese-Inter gli uomini di Conte hanno faticato a produrre occasioni da rete. Il gioco è passato principalmente sulla fascia destra, dove Hakimi è sempre in grado di fare la differenza. Coi bianconeri però è stato singolarmente impreciso. E questo fatto ha messo in evidenza le lacune sull’altra fascia, quella sinistra. Dove né Young né Perisic sono riusciti a mettersi in mostra.

TUTTO A DESTRA – Per prima cosa quantifichiamo quanto l’Inter abbia spinto più a destra che a sinistra. Dal lato di Hakimi sono arrivate 23 azioni, contro le 13 dall’altra. I dati sui tocchi dei nerazzurri forniti dal report della Lega Serie A sono ancora più chiari:

Sostanzialmente quelli sulla destra sono il doppio. Hakimi ha al suo attivo 78 palloni giocati contro i 32 di Young. Perisic negli ultimi 25 minuti ne ha toccati 14. Vale a dire che nemmeno sommate le opzioni di sinistra arrivano all’impatto del marocchino.

RENDIMENTO INCOSTANTE – In parte è di sicuro una scelta precisa di Conte, che punta forte sulle qualità del suo numero 2 sulla fascia destra. Ma in questa stagione il rendimento degli esterni di sinistra non riesce proprio a raggiungere un livello accettabile. Non in modo costante. Young ha perso lo smalto offensivo del suo primo semestre e in difesa ogni tanto ha amnesie pericolose. Perisic ha vissuto mesi di ambientamento, ma soprattutto da subentrato si segnala più per errori anche clamorose che per giocate positive. Un problema per una squadra sempre alla ricerca di opzioni di qualità.