Udinese-Inter, Cioffi ha un solo risultato. Inzaghi, occhio…

Tra poco più di un’ora ha inizio la partita tra Udinese e Inter al Bluenergy Stadium. Gabriele Cioffi, allenatore dei bianconeri, ha un solo risultato da raggiungere. Il motivo è semplice e riguarda la classifica.

OBBLIGO – L’Udinese ha vinto solo quattro volte in questa stagione, ossia contro Milan, Lazio, Bologna e Juventus. Tutte partite con squadre della parte sinistra della classifica. Eppure Gabriele Cioffi e i suoi non vivono una situazione positiva a ridosso della gara con l’Inter di questa sera. L’Udinese ha solamente due punti di vantaggio dalla zona retrocessione, perché ieri il Frosinone ha ottenuto un pari con il Bologna avvicinandosi anche ai bianconeri. Per questo motivo la squadra friulana ha un solo risultato (la vittoria), soprattutto considerando il calendario non proprio favorevole.

ATTENZIONE – Roma, Bologna, Napoli e quattro scontri diretti con Verona, Lecce, Empoli e Frosinone per l’Udinese nelle prossime settimane. L’Inter deve assolutamente stare attenta, giocando al meglio delle sue possibilità. Simone Inzaghi lo sa ed è pronto a far giocare i suoi calciatori più forti dal primo minuto. Fuori solo Alessandro Bastoni per un affaticamento riscontrato in settimana. L’obbligo di vittoria degli avversari oggi impone ai nerazzurri di essere concentrati. L’obiettivo è sicuramente molto vicino, ma ancora non è stato raggiunto.