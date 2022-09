Udinese-Inter 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Udinese-Inter 3-1 è l’ennesimo crollo in questo imbarazzante inizio di stagione per la squadra di Inzaghi, ancora una volta protagonista di una prestazione indecente. E il dato sulle statistiche comincia a preoccupare.

TRE – Le sconfitte dell’Inter nelle prime sette giornate di Serie A, con l’Udinese che segue Lazio e Milan. Non capitava dalla stagione 2011-2012, quando Gian Piero Gasperini prima e Claudio Ranieri ne persero addirittura quattro, due a testa contro Palermo, Novara, Napoli e Catania.

SETTE – Le partite di Serie A perse da Simone Inzaghi come allenatore dell’Inter. Di queste, cinque hanno tutte lo stesso denominatore: gol dello 0-1 e squadra che smette di giocare permettendo il ribaltone agli avversari. Le uniche volte che non è successo sono lo 0-2 col Sassuolo dello scorso 20 febbraio e il recente 3-1 dalla Lazio (dove il crollo è avvenuto dopo il pareggio).

OTTO – Gli anni dopo cui l’Udinese è tornata a vincere in casa contro l’Inter. Non capitava da un 1-0 del 9 gennaio 2014 negli ottavi di Coppa Italia, gol di Maicosuel con Walter Mazzarri allenatore, poi sei vittorie nerazzurre e due 0-0. In Serie A bisogna tornare indietro al 3-0 del 6 gennaio 2013 con Andrea Stramaccioni in panchina.

UNDICI – I gol subiti da Samir Handanovic nelle prime sette giornate di Serie A. L’Inter è la quinta peggior difesa del campionato, dato superato solo da Monza (quattordici), Cremonese (quattordici), Verona (tredici) e Sampdoria (tredici). Ossia le ultime quattro in classifica.

VENTIQUATTRO – Gli anni passati dall’ultima volta che un allenatore dell’Inter aveva perso tre volte nelle prime sette giornate di Serie A. Era successo a Luigi Simoni nella disastrosa stagione 1998-1999, con tre KO di fila fra la quinta e la settima giornata con Lazio, Juventus e Bari. Finì esonerato quattro settimane dopo quest’ultima, col suo successore Mircea Lucescu che vinse la prima curiosamente proprio in un Udinese-Inter (0-1 il 13 dicembre 1998).