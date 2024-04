Tuttosport, il ‘fastidio’ Inter non svanisce: altra frecciata a Zhang

In seguito alla notizia del rifinanziamento del prestito per tenere l’Inter ben salda tra le sue mani, Steven Zhang ha parlato in occasione del Gran Premio di Shanghai, in Cina. Parole riportate da tutti gli organi di stampa, compreso Tuttosport. Con una differenza: il giornale torinese non perde occasione per attaccare club e proprietà.

OSSESSIONE – La stagione disputata dall’Inter, in particolare in Serie A, sta dando fastidio a parecchie persone. Specialmente tra gli organi di informazione, dove il quotidiano torinese Tuttosport – vista anche la vicinanza alla Juventus che in questa stagione ha avuto l’illusione per qualche mese di poter giocarsi il campionato – non perde occasione per lanciare frecciate ai nerazzurri, alla dirigenza, ai giocatori e alla proprietà. Nel mirino, oggi, Steven Zhang, tornato a parlare in occasione del Gran Premio di Shanghai del suo futuro alla guida della società.

Tuttosport, frecciata a Steven Zhang nel riportare le sue parole sull’Inter

ATTACCO – Nel riportare le dichiarazioni di Steven Zhang sul futuro dell’Inter, infatti, Tuttosport non perde occasione di ricordare come il presidente nerazzurro sia “Inseguito dai creditori sia a Hong Kong che a Milano“, sottolineando poi il fatto che non sia mai apparso in pubblico nell’ultimo anno. Come se questo fosse più importante del lavoro svolto per cercare di risolvere la situazione con il fondo americano Oaktree, con l’accordo in arrivo con il fondo Pimco per dare stabilità e futuro alla società. No, questo non è importante, l’importante è attaccare l’Inter in qualsiasi modo e in qualsiasi minima occasione.

NON C’È STORIA – Da un certo punto di vista, però, possiamo anche capire Tuttosport. Vedere l’Inter vincere, lo sappiamo, dà fastidio. Vederlo fare in questo modo, non lasciando nemmeno le briciole agli avversari, ancora di più. Si sa che in casa Juventus “Vincere è l’unica cosa che conta” e, un’altra stagione a veder vincere gli altri, causa un determinato tipo di reazioni. Intanto Zhang parla fieramente del futuro dell’Inter, ma anche del passato e del presente. Un presente che può vedere proprio il ventesimo scudetto in arrivo a breve.