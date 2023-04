Tutti parlano della Juventus, ma i meriti per la finale sono dell’Inter!

All’alba del giorno dopo, paradossalmente, l’Inter approda in finale di Coppa Italiar ma (quasi) ovunque si parla solamente dei demeriti e degli errori commessi dalla Juventus. Ci si dimentica però un fattore fondamentale: l’Inter è riuscita a battere i bianconeri e ad accedere ancora una volta alla finale di Coppa Italia!

FINALE − Ci siamo. È l’alba del giorno dopo di Inter-Juventus e ad accedere alla finale di Coppa Italia è stata l’Inter di Simone Inzaghi. Contava vincere, ancor di più a San Siro e contro i bianconeri, e Simone Inzaghi non ha sbagliato (vedi articolo). La gara è filata liscia, con l’arbitraggio di Daniele Doveri privo di sfumature, almeno fino all’ingresso negli spogliatoi in cui Massimiliano Allegri avrebbe totalmente perso la ragione rivolgendosi con frasi offensive nei confronti di Marotta e Baccin (vedi articolo). Ma quello che conta è aver vinto e aver strappato il pass per accedere alla finale di Coppa Italia. In attesa di conoscere quale sarà la sfidante tra Fiorentina e Cremonese, però, si parla paradossalmente quasi solamente degli errori della Juventus. E i meriti dell’Inter dove sono finiti?

L’Inter accede alla finale di Coppa Italia, ma all’alba del giorno dopo si parla (quasi) solamente di Juventus

MERITI − L’Inter ha fatto la sua partita, trovando l’imbucata decisiva con Federico Dimarco e trovando anche quell’unico gol che ha deciso il match. Così come quale squadra dovesse approdare in finale di Coppa Italia. È vero, la Juventus è stata sterile e non ha prodotto praticamente mai pericoli nell’area avversaria. Ma solamente per deficit suoi e del gioco proposto dal suo allenatore, o anche per meriti dell’Inter? Perché difatti la squadra di Simone Inzaghi non ha concesso ripartenze, è stata attenta, vigile con i suoi giocatori come Francesco Acerbi, Nicolò Barella e non solo. Dalle parti di André Onana praticamente non è mai arrivato nessuno squillo. Nonostante la presenza in campo di giocatori come Angel Di Maria, Federico Chiesa, Milik nel secondo tempo. E allora, dovrebbe essere scontato ma non lo è, per ciò che si è visto ieri a San Siro il plauso va soprattuto a Inzaghi e all’Inter!