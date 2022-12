Truffert nel mirino dell’Inter: ecco i numeri dell’esterno del Rennes

Adrien Truffert è finito nel mirino dell’Inter. L’esterno classe 2001 sta disputando una buona stagione in Ligue 1 con la maglia del Rennes. Questi i suoi numeri

NUMERI – L’Inter lavora già sul mercato. Fra i calciatori accostati ai nerazzurri c’è Adrien Truffert, esterno sinistro del Rennes classe 2001. Il difensore, in Ligue 1, sta trovando molto spazio e si sta togliendo diverse soddisfazioni. Sono 15 le presenze stagionali nel campionato francese, con ben 4 assist a referto. Discreto impatto anche in Europa League: nella competizione europea, il giovane talento è sceso in campo in tutte e sei le partite del girone, trovando anche un assist nel 3-3 contro il Fenerbahce. Per Truffert, ad ottobre, anche la soddisfazione dell’esordio con la Nazionale francese in Nations League. Un curriculum interessante per un giovane che certamente sta mostrando qualità non banali. L’Inter punterà su di lui?