Trubin svanito e Bento incedibile: l’Inter promuoverà Stankovic?

Trubin era inizialmente la prima scelta dell’Inter per il post Onana ma le richieste elevate dello Shakhtar Donetsk hanno fatto indietreggiare i nerazzurri. L’ucraino sta per approdare al Benfica e quindi cade anche l’opzione del prossimo anno a costo zero. Inzaghi è ancora privo del secondo portiere ma a questo punto l’ipotesi Stankovic non è per nulla da scartare

SECONDO CERCASI – Anatolij Trubin a quanto pare dovrà accantonare il suo desiderio di Inter: il portiere ucraino, infatti, sta per legarsi al Benfica. Cade anche l’altra opzione, ovvero il suo arrivo da svincolato nel 2024, magari come primo portiere dato che Yann Sommer, appena arrivato, ha comunque 34 anni. Inizialmente il club nerazzurro aveva messo Trubin in cima alla lista ma lo Shakhtar Donetsk ha sparato alto e quindi è stato accantonata l’idea. Fatto sta che Simone Inzaghi è ancora privo del secondo portiere mentre il terzo sarà Raffaele Di Gennaro.

Trubin al Benfica e Bento incedibile per l’Athletico Paranaense: Filip Stankovic può sperare?

Finora a difendere i pali dell’Inter è stato Filip Stankovic, figlio d’arte e sorpresa di questo pre-campionato. Quella che prima sembrava una pista poco percorribile adesso, a due settimane circa dall’inizio del campionato, appare tutt’altro che campata in aria: ci riferiamo ovviamente alla sua promozione a secondo portiere della Prima Squadra. A meno che l’Athletico Paranaense non cambi idea su Bento che ha confermato l’offerta dell’Inter, specificando appunto che la scelta passa dal suo presidente. Qualora dovesse sfumare anche questa pista, allora sì che Stankovic può sperare.