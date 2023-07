Trubin portiere moderno: l’ucraino già abituato a giocare la palla

L’Inter sta seguendo con attenzione Anatoliy Trubin come nuovo primo portiere. L’ucraino ha dalla sua l’attitudine all’impostazione da interprete moderno del ruolo.

NUOVO PRIMO – Trubin è il candidato forte per diventare il nuovo primo portiere dell’Inter, come potere leggere QUI e QUI giusto per limitarci alle ultime voci. L’ucraino è un giovane, classe 2001, che gioca titolare nello Shakhtar Donetsk già da tre stagioni. E in questo tempo ha dimostrato anche le sue doti in impostazione.

ABILE IN IMPOSTAZIONE – Trubin è un portiere moderno. Non si occupa solo di parare, ma ha un ruolo attivo anche in impostazione. Per un breve periodo è stato allenato anche da De Zerbi, vero e proprio maestro nella specialità. E le sue statistiche prese da FBREF confermano la sua abitudine al gioco:

L’ucraino è abituato a gestire molti palloni, ed è uno specialista nel gioco corto. La principale differenza con Onana sta nei lanci, che per il giocatore dello Shakhtar sono meno frequenti e meno precisi (senza per questo essere scarso nel fondamentale). La base però c’è. E per un portiere così giovane è di grande qualità.