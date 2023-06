Trubin in orbita Inter: da bestia nera a numero 1 ideale per i nerazzurri

Anatolij Trubin, portiere dello Shakthar Donetsk, piace all’Inter come nome per sostituire André Onana in caso di cessione. Vediamo meglio chi è l’estremo difensore ucraino, già noto ai tifosi nerazzurri.

CAMBIO IN PORTA – L’Inter è alla ricerca di un sostituto di André Onana. Non che il camerunense sia da considerare già un ex, tuttavia è il principale candidato a generare la plusvalenza che finanzierà il mercato nerazzurro dell’estate 2022. Pertanto, in attesa che la missione inglese di Piero Ausilio porti i suoi frutti, l’Inter si sta già muovendo per individuare il nuovo portiere. E il nome (ri)emerso nelle ultime ore è quello di Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Un portiere che i tifosi nerazzurri conoscono già bene, perlomeno da avversario.

PROFILO GIOVANE – Rispetto a Onana, Trubin è un portiere decisamente più giovane. L’ucraino è infatti nato il 1° agosto 2001 proprio a Donetsk. E la sua carriera nasce e si consolida nella città natale, con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Squadra con cui il nuovo obiettivo dell’Inter esordisce a soli 17 anni, rubando presto il posto al titolare storico Andrij Pjatov. E con gli arancioneri Trubin è protagonista di due super prestazioni proprio contro l’Inter, nella fase a gironi della Champions League 2020/21. Nel doppio scontro tiene la porta inviolata, contribuendo con moltissime parate al doppio 0-0, che condannerà i nerazzurri all’eliminazione. E già in quell’occasione – aveva “solo” 19 anni – mostra tutte le qualità che lo rendono un ottimo nome per il futuro della porta dell’Inter.

PORTIERE MODERNO – Analizzando i dati dell’ultima stagione di Trubin, si evince chiaramente come anche lui si inserisca nella nuova scuola di portieri a cui anche appartiene Onana. Ossia quella che forma estremi difensori sì bravi tra i pali, ma che interpretano il ruolo in modo più ampio. Volendo avere voce in capitolo nella fase di costruzione della manovra. In questo, Trubin non ha nulla in meno del numero 24 nerazzurro: secondo i dati di FBref.com, l’ucraino tocca addirittura più palloni (46,8 a partita contro 43,8). E anche in quanto a personalità non è certo manchevole: non potrebbe essere altrimenti, per un portiere divenuto titolare inamovibile a 19 anni, dopo una vittoria per 3-2 in casa del Real Madrid. Ma non sono solo gli aspetti tecnici a rendere Trubin un profilo ideale per l’Inter.

AFFARE FATTIBILE – Il contratto che lega Trubin allo Shakhtar Donetsk scadrà il 30 giugno 2024. Pertanto, con un solo anno rimasto, il club ucraino non potrà avanzare pretese troppo elevate per il suo cartellino. Pertanto, se l’Inter riuscirà a concretizzare la cessione di Onana per almeno 50 milioni di euro, sarà necessaria solo una minima parte di questa cifra per assicurarsi Anatolij Trubin. Più giovane di 5 anni rispetto a Onana, e di conseguenza più futuribile, tanto da un punto di vista di campo quanto da un punto di vista economico.