Tra mille dubbi Eriksen scala la classifica cannonieri stagionali dell’Inter

Eriksen contro il Getafe ha giocato solo i minuti finali, ma ha trovato il gol che ha chiuso la partita. Il danese sta scalando la classifica marcatori dell’Inter.

SEGNALE – Da quando è arrivato all’Inter Christian Eriksen è al centro di infinite discussioni. Il suo rendimento sicuramente è stato altalenante. Tutto si può criticare del danese, approccio, stile, condizione fisica, intensità, adattamento tattico. Ma lui nel frattempo sta lasciando un segno almeno statistico, scalando la classifica marcatori stagionali dell’Inter.

COME ALEXIS – Una dinamica già vista con Alexis Sanchez. Il cileno a causa dell’infortunio causatogli da Cuadrado ha ritardato il suo inserimento all’Inter di mesi, trovando la forma sostanzialmente solo dopo la sosta per il Covid. Quando ha iniziato a giocare ha trovato la sua “nicchia” statistica in cui imporsi. Parliamo degli assist. Li ha trovati subito e il feeling non si è mai esaurito, fino a farlo diventare il migliore tra i nerazzurri. Eriksen, mutatis mutandis, si sta anche lui aggrappando a una sua “nicchia” statistica. Nel suo caso è quella dei gol.

ARRIVANO I GOL – Togliamo subito ogni dubbio: Eriksen non diventerà il miglior marcatore dell’Inter. Ma sta trovando più gol di quelli che si pensa. Al momento è al quarto posto tra i bomber nerazzurri. Una posizione affollata per la verità, ma lo stesso davanti a lui ci sono solo Lukaku, Lautaro Martinez e Candreva. Il danese in totale è a 4 gol e ha segnato in tutte le competizioni (uno in Coppa Italia, uno in Serie A, due in Europa League). A questo totale arrivano anche D’Ambrosio, Young, Sanchez e Gagliardini, ma il danese in questo gruppo è quello con meno minuti di gioco. A quanto chiuderà la stagione?