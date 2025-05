Il Torino di Vanoli punta sui volti nuovi e su Milinkovic-Savic

Vanoli ha dovuto cambiare pelle al suo Torino per adattarsi ai limiti della sua rosa. Nel rendimento della squadra un ruolo fondamentale lo ricopre il portiere Milinkovic-Savic.

TATTICA – Vanoli ha cambiato veste tattica al suo Torino nel corso della stagione. Il modulo di riferimento attuale è il 4-2-3-1, interpretato con vocazione offensiva. Spesso a protezione della difesa rimane il solo Ricci, a fare da regista, col secondo mediano a inserirsi insieme al trequartista. I terzini accompagnano l’azione dando ampiezza, mentre spesso agli esterni tagliano dentro il campo andando a riempire l’area e cercando la porta. Lo stile di gioco è per lo più diretto, con ricerca dei lanci per ribaltare in fretta l’azione spesso direttamente dal portiere Milinkovic-Savic. Il tecnico comunque ha dato ai granata anche l’impostazione con la difesa a tre, sia nella variante 3-5-2 che 3-4-2-1. Fondamentale è il contributo di Che Adams, l’unica vera punta a disposizione di Vanoli.

STATISTICHE – Il Torino specialmente dall’infortunio di Zapata ha un problema di produzione offensiva. La squadra ha segnato 39 gol, ma per tiri prodotti è quart’ultima in A, superata in negativo solo da Verona, Empoli e Monza, così come per xG prodotti. Per quanto riguarda lo stile offensivo, il Torino è penultimo per dribbling a partita (con i soli Elmas e Vlasic di fatto a produrre numeri). I 40 gol subiti rappresentano invece la sesta miglior difesa del campionato, un dato che collide con quello dei tiri subiti, in cui i granata invece sono i terzi peggiori. Un punto debole sono i piazzati, che hanno portato 10 reti al passivo (terza peggior difesa). I 75 cartellini gialli sono il quinto valore più alto in A.

DETTAGLI – Milinkovic-Savic è il motivo della discrepanza tra gol subiti e tiri subiti. Il portiere sta vivendo una stagione straordinaria, e infatti è il secondo miglior giocatore per rendimento del Torino secondo Whoscored e il primo portiere della Serie A. Il serbo è primo per parate in A e primo per rigori parati con 4, ma è anche una fondamentale fonte di gioco: quarto per passaggi medi della squadra e primo per lanci lunghi. Casadei è uno dei nuovi acquisti di gennaio, un elemento sfruttato come mediano ma con vocazione all’inserimento, sia palla al piede che senza. L’ex Chelsea è quarto per tiri a partita, terzo per dribbling, e ha trovato un gol e un assist. Dal mercato di gennaio è arrivato anche Elmas. Impiegato come esterno, specialmente a sinistra, ha dato una nuova dimensione alla fase offensiva del Toro. Il macedone è quarto per cross, terzo per tiri a partita, quarto per passaggi chiave, primo per dribbling, ed è il terzo miglior marcatore della squadra con 4 gol.