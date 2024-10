Il Torino di Vanoli ha una nuova mentalità offensiva

Il Torino di Vanoli è una delle sorprese di questo inizio di Serie A. L’ex aiutante di Conte ha dato alla squadra un’impronta di gioco che guarda alla fase offensiva.

TATTICA – Vanoli ha scelto come modulo per il suo Torino il 3-5-2, mantenendo quindi la struttura dell’ultimo Juric. Quello che ha modificato è l’impostazione generale: non più fase difensiva, pressione uomo su uomo e uno contro uno, ma mentalità offensiva e l’idea di attaccare come prima cosa. L’idea di gioca punta sul possesso palla, coi difensori coinvolti in una ragnatela di passaggi corti, ma non disdegna servire le punte in modo diretto. Gli interni di centrocampo sono chiamati a un duplice lavoro, di regia e inserimento. Per arrivare alla vittoria il tecnico non esita a mettere in campo cambi offensivi, mettendo anche in campo tre punte sia in un 3-4-3 che in un 4-2-3-1.

Il Torino di Vanoli ostacolo non da poco per l’Inter: numeri e dettagli

STATISTICHE – Il Torino con 10 gol segnati è il quinto miglior attacco della Serie A. Questo malgrado per tiri prodotti a partita la squadra sia in realtà quint’ultima in campionato. Un paradosso che vale anche per la fase difensiva: i granata con 8 gol subiti sono la sesta miglior difesa, ma per tiri subiti sono addirittura la peggior squadra in A. Il gioco conta poco sulle iniziative individuali, tanto che gli uomini di Vanoli sono penultimi per dribbling.

DETTAGLI – Milinkovic-Savic è un fattore determinante in questo inizio di stagione del Torino. Non solo nell’impostazione del gioco, dove è ottavo per passaggi e primo per lanci lunghi, ma anche nel rendimento tra i pali (terzo per parate malgrado abbia saltato una partita), che ha salvato più volte la difesa granata. Non a caso è secondo per rendimento secondo Whoscored. A superarlo solo Coco, il nuovo centrale della difesa a tre che si subito imposto come leader del reparto. Il guineano è secondo per passaggi medi, secondo per contrasti, primo per intercetti, primo per spazzate ed è anche il secondo miglior marcatore con 2 gol. Il primo marcatore è Che Adams, la novità del reparto offensivo. Punta che unisce forza fisica e qualità, ha trovato 3 gol, un assist, ed è secondo per tiri a partita e terzo per falli subiti.