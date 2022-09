Torino, lo stato di forma in vista dell’Inter: +1 in classifica

Si avvicina sempre di più la sfida di domani sera che vedrà contrapposte Inter e Torino a San Siro, nella sesta giornata del campionato italiano di Serie A. I granata arrivano alla partita con un punto in più in classifica rispetto ai nerazzurri.

STATO DI FORMA – Un punto in più in classifica per il Torino rispetto all’Inter, dopo le prime cinque giornate di campionato. Frutto di un buon periodo di forma con il quale i granata arrivano alla partita di domani a San Siro. Sono quattro le vittorie in gare ufficiali (compresa quella per 3-0 contro il Palermo nel primo turno della Coppa Italia), tre in campionato contro Monza (1-2, in trasferta), Cremonese (1-2, in trasferta) e Lecce (1-0, in casa). A cui va aggiunto un pareggio contro la Lazio per 0-0 (in casa) e una sconfitta contro l’Atalanta per 3-1 (in trasferta). Nove i gol fatti, cinque quelli subiti. Numeri da tenere in considerazione, con l’Inter che dovrà (e vorrà) ritrovare la vittoria dopo gli ultimi risultati negativi.