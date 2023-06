Torino-Inter, ultima di Handanovic? Altro record in vista per il capitano

Samir Handanovic dovrebbe partire titolare in Torino-Inter (oggi alle 18.30), in quella che potrebbe essere l’ultima partita in nerazzurro. E dove lo sloveno può registrare un altro record nella sua storia con l’Inter.

ULTIMA VOLTA – Torino-Inter di stasera sarà l’ultima gara per i nerazzurri nella Serie A 2022/23. E, con ogni probabilità, sarà l’ultima partita in nerazzurro per Samir Handanovic. Il capitano si appresta così a chiudere la sua esperienza con l’Inter dopo undici stagioni da numero 1. Simone Inzaghi regalerà così la passerella d’addio allo sloveno, considerando che tra sette giorni, a Istanbul, giocherà André Onana nella Finale di Champions League. Ma la partita di oggi sarà più che sufficiente, per Handanovic, per registrare un altro record.

SECONDO ASSOLUTO – Scendendo in campo stasera in Torino-Inter, Handanovic salirà a 455 presenze in nerazzurro. Raggiungendo così Ivan Cordoba, ritiratosi nella stessa estate che portò lo sloveno da Udine a Milano. E attestandosi al decimo posto assoluto dei giocatori con più presenze in nerazzurro. Quella di stasera sarà poi la presenza numero 380 di Handanovic in Serie A con l’Inter. Tuttavia lo sloveno è già da tempo il portiere più presente di sempre in campionato con la maglia nerazzurra, avendo scalzato il record di Walter Zenga (328 gare in Serie A). L’Uomo Ragno rimane tuttavia l’estremo difensore con più partite in nerazzurro: ben 473, a fronte delle 455 (se confermata la maglia da titolare) di Handanovic.