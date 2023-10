Torino-Inter, un (doppio) trend positivo da mantenere per Inzaghi

Manca sempre meno a Torino-Inter delle ore 18. Sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A, per Simone Inzaghi è anche la possibilità di mantenere un trend positivo.

STRISCIA VINCENTE – Di otto partite disputate fin qui in Serie A, l’Inter ne ha disputate tre in trasferta. La quarta arriva questa sera contro il Torino. Per Simone Inzaghi è la possibilità di mantenere anche un trend positivo di questo campionato. Le uniche due non-vittorie in stagione sono infatti arrivate a San Siro, contro Sassuolo (1-2) e Bologna (2-2). In trasferta, quindi, restano le tre vittorie su tre. Ma non solo. Lontano dalle mura di casa, l’Inter non ha ancora preso gol: 0-2 a Cagliari, 0-1 contro l’Empoli e 0-4 contro la Salernitana. Insomma, tanti motivi per tornare alla vittoria questa sera contro il Torino. Sia per riscattare quanto accaduto con il Bologna, sia per motivi puramente “statistici”.