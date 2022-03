Torino-Inter senza Brozovic: Barella chiamato a prova maiuscola

Torino-Inter, in programma questa sera alle 20:45, non vedrà fra i protagonisti Marcelo Brozovic, non convocato per un problema fisico. Toccherà a Barella e Calhanoglu dare equilibrio alla squadra

ASSENZA – Torino ed Inter si sfideranno questa sera alle 20:45. Per la squadra di Inzaghi si tratta di un match fondamentale in ottica corsa allo scudetto. Un appuntamento importante in cui, però, non sarà presente Marcelo Brozovic, fermato da un risentimento al polpaccio. Un forfait che da non pochi problemi al centrocampo nerazzurro, che in rosa non ha centrocampisti con caratteristiche simili a quelle del croato. La mancanza di Brozovic ha un peso specifico notevole: lo si è visto, ad esempio, nella debacle casalinga dell’Inter contro il Sassuolo dove, Inzaghi, per sopperire alla mancanza del croato, schierò Barella davanti alla difesa, con risultati tutt’altro che confortanti. Questa sera il numero 23 nerazzurro, però, dovrà farsi trovare pronto

EQUILIBRIO – In assenza di Brozovic, sarà Barella a trascinare la squadra, contro un Torino che, sicuramente, darà battaglia dal punto di vista fisico. Servirà una prova maiuscola del numero 23, in linea con quanto fatto vedere nell’ultima in casa contro la Salernitana dove, finalmente, dopo un periodo di appannamento, si era rivisto il Barella ammirato ad inizio stagione.