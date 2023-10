Torino-Inter, scelte forzate in attacco. Inzaghi solo con due attaccanti

Terminata la sosta per le nazionali, si riparte con la nona giornata di Serie A. L’Inter ha l’occasione di riportarsi in vetta sfidando il Torino in trasferta, ma Simone Inzaghi dovrà farlo con poche scelte in attacco, o almeno fino a questo momento.

SCELTE FORZATE – L’Inter di Simone Inzaghi riparte in trasferta in casa del Torino. L’obiettivo è quello di ripartire dimenticando il 2-2 prima col Bologna prima della sosta, con un occhio alla Champions League ma soprattutto l’altro sulla classifica. Vincere in casa dei granata, è un fattore che Inzaghi non può mancare. Per farlo, però, dovrà prima trovare la quadra in campo, soprattutto per quanto riguarda l’undici titolare. Da considerare bene il fattore acciaccati, perché qualcuno potrebbe non essere ancora al meglio dopo le partite giocate con la propria Nazionale, e Nicolò Barella potrebbe essere uno di questi. Ma soprattutto in attacco, Inzaghi è costretto a schierare la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il primo motivo è legato all’assenza di Alexis Sanchez che, a differenza dei sudamericani tornati ieri, lui sarà a disposizione solo a partire dall’allenamento odierno. Il secondo motivo è che Lautaro Martinez fortunatamente non è stato schierato nel corso del match tra Argentina e Perù, quindi sarà più riposato.