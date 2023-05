Torino-Inter, probabili formazioni: Inzaghi con il turnover pre-Guardiola

Torino-Inter giocata con la testa già a Istanbul come da probabili formazioni? Inzaghi vuole evitare questa ipotesi ma le scelte iniziali dell’ultima giornata in Serie A non possono proprio non tener conto della Finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola

ULTIME DUE PARTITE – La settimana che porta all’ultima giornata di Serie A è la più rilassante dell’anno, finora, ad Appiano Gentile. La ripresa degli allenamenti, prevista nelle prossime 24 ore, riunirà il gruppo squadra al completo. L’allenatore Simone Inzaghi (vedi focus), invece, è già al lavoro sia per Torino-Inter sia soprattutto per l’ultima partita stagionale. La Finale di Champions League, contro il Manchester City di Pep Guardiola, a Istanbul. Le certezze sono due. La prima: a Torino vedremo per la prima volta in stagione l’Inter B, ovvero la formazione iniziale figlia del turnover, a differenza delle altre volte, come in Inter-Sassuolo (vedi focus). Ed è una notizia. La seconda: per Istanbul verrà preparato qualcosa di diverso sia per i tempi a disposizione sia soprattutto per l’importanza dell’evento. Una finale secca si prepara, a prescindere dall’avversario, sui 120′ più recupero, quindi occhio agli infortuni in vista di Manchester City-Inter (vedi focus).

Torino-Inter probabili formazioni: Juric vs. Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE INTER – Ipotizzare oggi le probabili formazioni di Torino-Inter è complicato. Di sicuro il Torino di Ivan Juric scenderà in campo con l’undici migliore alla ricerca di tre punti fondamentali per un’improbabile ma ancora possibile qualificazione alla UEFA Europa Conference League della prossima stagione (Juventus permettendo…). L’Inter di Inzaghi, invece, ha già dei titolari facilmente ipotizzabili. Il capitano Samir Handanovic in porta. Il grande ex Danilo D’Ambrosio, se recuperato, e Stefan de Vrij in difesa. I centrocampisti Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini (vedi focus). L’esterno Raoul Bellanova, schierato quasi sicuramente a destra con a sinistra Robin Gosens (vedi focus). E in attacco… chi partirà dalla panchina a Istanbul? Inzaghi deve ancora scegliere tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, che è pronto a stravolgere le gerarchie finali. A completamento dell’undici anti-Torino, forse, tre primavera. Uno per reparto.

Chivu a supporto di Inzaghi pre-Guardiola

TRE PRIMAVERA TITOLARI – Inzaghi finora ha seguito con attenzione alcuni talenti dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu ma in Torino-Inter non li avrà a disposizione. Il centrale difensivo Alessandro Fontanarosa (2003), l’esterno destro Mattia Zanotti (2003) e soprattutto il fantasista Valentin Carboni (2005) sono attualmente impegnati nei Mondiali Under-20 rispettivamente con l’Italia – i primi due – e l’Argentina. Per questo motivo l’occasione sarà utile per i classe 2004. In difesa può trovare spazio Stefano Di Pentima, già in odore di convocazione. L’alternativa sarebbe il “rilancio” di Milan Skriniar (vedi focus), che probabilmente troverà spazio solo nella ripresa. A centrocampo occhi puntati sul talento Ebenezer Akinsanmiro (vedi focus), che può evitare gli straordinari ai titolari, soprattutto perché Henrikh Mkhitaryan è ancora in fase di recupero. E in attacco avanza l’ipotesi Dennis Curatolo, che andrebbe a rimpiazzare numericamente Joaquin Correa, infortunato e a rischio convocazione anche per Manchester City-Inter. Restano vive pure altre ipotesi dal 1′, anche perché Inzaghi pre-Istanbul punta a tornare a Milano con altri tre punti in classifica. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Torino-Inter di Serie A.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 52 Di Pentima; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 43 Akinsanmiro, 8 Gosens; 90 Lukaku, 42 Curatolo.

