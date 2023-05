Torino-Inter, il Mondiale Under 20 ‘rovina’ i piani di Inzaghi

In vista di Torino-Inter, con il posto alla prossima UEFA Champions League già assicurato e la finale di questa edizione ancora da disputare, Simone Inzaghi pensa a lanciare anche i giovani più interessanti. In tal senso, il Mondiale Under 20 ‘rovina’ i piani del tecnico.

INDISPONIBILI – Torino-Inter sarà una bella vetrina per diversi giocatori nerazzurri. Tra chi si appresta a chiudere la sua carriera a Milano (vedi Samir Handanovic e Roberto Gagliardini) e chi punta a crearsi un futuro con la maglia nerazzurra. Come i giovani più interessanti del vivaio, che Simone Inzaghi potrebbe gettare nella mischia. Tanti sono i prospetti interessanti di casa nerazzurra, ma in vista di Torino-Inter quattro di quelli più promettenti non saranno purtroppo a disposizione. Ovvero Valentin Carboni, Zanotti, Esposito e Fontanarosa. Tutti impegnati con le rispettive nazionali (Argentina e Italia) al Mondiale Under 20.

ALTRE SCELTE – Insomma, Simone Inzaghi dovrà puntare su altri talenti del vivaio per fare bella figura in Torino-Inter di sabato sera. Tra questi come non citare Akinsanmiro, già chiamato in Prima Squadra nelle ultime uscite (vedi articolo) e “premiato” anche con la medaglia di vincitore della Coppa Italia dopo l’1-2 sulla Fiorentina della scorsa settimana. Anche Aleksandar Stankovic ha già fatto parte dei convocati del tecnico e proprio in Torino-Inter potrebbe arrivare anche per lui un’occasione di mettersi in mostra. Sebbene a centrocampo le scelte siano abbondanti, con Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini pronti a scendere in campo dal primo minuto. In ogni caso resta da capire quanti e quali giovani vorrà lanciare Simone Inzaghi. Che potrebbe anche sorprendere.