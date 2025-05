Torino-Inter, Martinez scalpita e Inzaghi riflette! Probabile formazione

Torino-Inter si disputerà domenica 11 maggio alle ore 18 allo Stadio Grande Torino: di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

IPOTESI CONCRETA – Torino-Inter potrebbe vedere la presenza di Josep Martinez dal primo minuto. Il portiere spagnolo, che ha sempre ben figurato quando chiamato a sostituire l’eccellente Yann Sommer, scalpita per il rientro dall’inizio dopo l’ultima presenza di Coppa Italia contro il Milan. In quell’occasione, l’esito non felice per la sua squadra non coincise con errori sostanziali dell’iberico tra i pali. Ora, la volontà è quella di ottenere la seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo l’1-0 contro il Verona. Per farlo, sarà necessaria un’altra prestazione di livello dell’ex canterano del Barcellona.

Martinez e non solo: Inzaghi rivoluziona l’Inter contro il Torino

RIVOLUZIONE – In Torino-Inter il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ricorrerà anche ad altre novità di formazione rispetto allo spettacolare 4-3 contro il Barcellona. In difesa, spazio a Stefan De Vrij e Carlos Augusto, con Yann Bisseck unico superstite della sfida di San Siro. A centrocampo, doveroso riposo per i 5 protagonisti dello scontro con i catalani. In campo si vedranno, dunque, tutte le seconde linee su cui Inzaghi ha potuto contare in questo rush finale della stagione. In avanti, tornerà dal primo minuto Marko Arnautovic, al quale potrebbe essere affiancato Joaquin Correa. Dalla panchina Marcus Thuram e Mehdi Taremi, due degli interpreti più positivi della sfida coi blaugrana.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.