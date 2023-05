Torino-Inter, Inzaghi libero di ‘sperimentare’: spazio ai giovani?

Torino-Inter è in programma sabato alle 18:30. Il risultato della gara sarà ininfluente per entrambe le squadre che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi. Visto l’impegno del 10 giugno contro il Manchester City Inzaghi sarà libero di “sperimentare”: spazio ai giovani?

SPAZIO – Torino ed Inter si sfideranno sabato alle 18:30 per la 38esima, ed ultima, giornata del campionato di Serie A. La squadra di Inzaghi arriva all’ultimo appuntamento del campionato senza altri obiettivi: la qualificazione in Champions League è stata messa in ghiaccio col successo sull’Atalanta. Visto anche l’imminente impegno in finale di Champions League contro il Manchester City è probabile, se non certo, che Inzaghi possa utilizzare il match col Torino per concedere del meritato riposo ai titolari e “sperimentare” con l’undici iniziale: vedremo dei giovani in campo?

GIOVANI – Fra i giovani che troveranno certamente minutaggio contro il Torino ci sono certamente Asllani e Bellanova: i due “ragazzi” che hanno trovato pochissimo spazio in stagione possono regalarsi 90′ di gloria, provando a candidarsi per qualche minuto anche per la finalissima di Istanbul. Potrebbe trovare spazio anche qualche gioiellino della Primavera di Chivu: Aleksandar Stankovic, figlio di “Deki”, centrocampista classe 2005. O Ebenezer Akisanmiro, centrocampista offensivo classe 2004. Fra i profili più interessanti c’è anche Enoch Owusu, talentuoso esterno classe 2005 autore di 6 gol e 3 assist in 38 partite stagionali.