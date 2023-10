Torino-Inter, per Inzaghi il grattacapo arriva… Dal Sudamerica!

Terminata anche questa pausa per le nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. Torino-Inter, in programma sabato alle 18, si avvicina rapidamente. I nerazzurri sono chiamati a riscattare il deludente pareggio contro il Bologna, ma per Simone Inzaghi un grattacapo in attacco arriva dal Sudamerica.

MEZZO SERVIZIO – Di quattro attaccanti, Simone Inzaghi ne ha a disposizione soltanto tre a causa dell’infortunio di Marko Arnautovic. Nulla di nuovo, anche se il problema potrebbe essere più grave del previsto. Nelle prossime settimane, infatti, gli impegni – a partire da Torino-Inter – torneranno a presentarsi incessantemente nel calendario dei nerazzurri, complice anche la UEFA Champions League. Un grattacapo ora il tecnico dell’Inter lo ha proprio in attacco, con due terzi del reparto (tra quelli a disposizione) che rientrano dagli impegni in Sudamerica. Si tratta naturalmente di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, che sabato si ritroveranno a Torino dopo una lunga traversata transoceanica. Una situazione certamente poco ottimale per Simone Inzaghi, che – tenendo conto anche del quadro complessivo del calendario – sarà chiamato con ogni probabilità a pensare anche a delle soluzioni alternative. Che potrebbero riguardare anche un modulo a una punta sola…