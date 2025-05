Torino-Inter IN tre punti: Zalewski ultima perla tattica di Inzaghi

Torino-Inter completa la settimana perfetta per la squadra di Inzaghi, che torna in corsa per lo Scudetto dopo aver prenotato la Finale di Champions League. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 36ª giornata di Serie A

TORINO – L’l’Inter di Simone Inzaghi continua la sua incredibile (rin)corsa di fine stagione in Italia dopo le fatiche in Europa. Battuto anche il Torino dell’ex collaboratore nerazzurro Paolo Vanoli appena prima del pareggio della capolista Napoli di Antonio Conte, che non va più in là dei 78 punti. Inter sempre seconda ma a quota 77 ora, ovvero solo -1 a due giornate dalla fine. Analizziamo Torino-Inter (0-2) di Serie A in tre punti.

Inter a Torino dopo 135′ storici contro il Barcellona: Inzaghi sceglie l’undici migliore

L’Inter stanca, dopo aver eliminato ile conquistato l’accesso alla Finale di, riposa. Meritatamente. Inzaghi sceglie l’altra Inter, guidata dallo stacanovistama solo per necessità. In realtà è chiamato agli straordinari anche, ormai titolare a tutti gli effetti in luogo di(infortunato). Due undicesimi anti-Barcellona per blindare la difesa e nove undicesimi pescati dalla panchina. Come già successo contro l’, in campo non va l’Inter più forte ma quella migliore possibile. Più concentrata, fresca e motivata per ottenere tre punti obbligati per continuare a sognare. Tre qualità che si riflettono anche sull’allenatore, più tranquillo e meno calcolatore del solito. Lo si evince anche dagli esperimenti tecnico-tattici attuati senza limitarsi al copione tradizionale. Tutto perfetto. E infatti anche in Torino-Inter riesce l’opera completa senza mai rischiare di cadere:

Zalewski si aggiunge a(l rigorista) Asllani: bel segnale dai panchinari in Torino-Inter

La tranquillità con cui gioca l’Inter di Inzaghi colma di riserve è quella che serviva, serve e servirà sempre per portare a casa il risultato contro ogni ragionamento cervellotico. Le partite si vincono in campo e non sulla carta, pertanto gli stimoli delle riserve possono essere più preziosi del talento dei titolari. Titolari stanchi ma soprattutto distratti. Arroganti e superficiali in Italia, perché in testa – da mesi – c’è solo l’Europa. Il sogno Champions League, che adesso è un obiettivo più che concreto, pesa più nella testa che nelle gambe. Ecco perchériesce a segnare due rigori consecutivi in Serie A e, giocando in un ruolo ibrido diverso da quello pensato, brilla al di là del bellissimo gol segnato al Torino. I due classe 2002 nerazzurri trascinano Inzaghi verso quello che è diventato il vero sogno di questo finale di stagione, ovvero il contro-sorpasso sul Napoli per lo Scudetto-bis. Difficile? Sì. Impossibile? No. Il riassunto di Torino-Inter è semplice:

Inter-Lazio vale tanto quanto PSG-Inter oggi: Inzaghi può continuare a sognare il bis

La distrazione si chiamaed è una bella distrazione. Sabato 31 maggio, però, è ancora lontano. Lontanissimo. L’Inter ha l’obbligo di continuare a sognare in Serie A tanto quanto in Champions League. E per farlo serve la terza vittoria stagionale contro ladell’ex Inzaghi, già battuta 0-6 a Roma all’andata e 2-0 ina Milano. Scelte da ponderare ma senza nemmeno pensarci troppo. Non dovrà essere della partita chi è infortunato ma tutti i disponibili sì. Magari inizialmente solo dalla panchina. Obbligare il Napoli a fare risultato in casa dell’ex nerazzurro, che adeve ancora conquistare la salvezza aritmetica, è doveroso per questa Inter. E rimandare tutto all’ultima giornata, in ogni caso. Insomma, la Finale di Champions League non solo può aspettare ma deve aspettare. Inzaghi ha una settimana di tempo per pensare ad altre soluzioni “alternative” utili percome Zalewski mezzala-trequartista (più 3-4-2-1 che 3-5-2) visto in Torino-Inter. Lo Scudetto è ancora in gioco: