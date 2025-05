Torino-Inter in riserva! Test decisivo per le seconde linee

Alle ore 18 inizierà Torino-Inter, partita che potrebbe portare i nerazzurri a pari punti con il Napoli impegnato invece nelle ore successive. Simone Inzaghi non ha diversi titolarissimi, sarà un test per le seconde linee.

RISERVA! – Le energie sono al minimo in casa Inter prima della partita contro il Torino. Alle ore 18 scenderà in campo quasi l’Inter B e il motivo è nell’undici che Simone Inzaghi ha preparato in occasione del match valido per la terzultima giornata di campionato. Basti pensare a Josep Martinez pronto ad iniziare al posto di Yann Sommer, così come all’attacco senza nemmeno uno dei due titolarissimi della Champions League.

L’Inter ha due squadre o no? Da Torino un’altra risposta

TEST – Torino-Inter non è comunque una partita che serve a poco, anzi tutto il contrario. I nerazzurri possono agganciare il Napoli e mettere grandissima pressione all’attuale capolista del campionato. Vincere è fondamentale per alimentare almeno le speranze di un possibile spareggio a pochi giorni dalla finale di Champions League. Ed oggi la gara dell’Olimpico sarà un test per capire se i tanti avevano ragione sulle fantomatiche “due squadre” a disposizione di Inzaghi. Nelle precedenti settimane i segnali non sono stati incoraggianti, oggi servirà un altro tipo di prestazione dalle seconde linee. A partire dagli attaccanti Taremi e Correa, per finire ai centrocampisti Zielinski e Asllani che non sempre hanno fatto bene.