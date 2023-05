Torino-Inter, importante non perdere ritmo! Minuti per qualche titolare?

Torino-Inter è in programma sabato alle 18:30. Il risultato della gara sarà ininfluente per i nerazzurri che però vogliono arrivare al meglio all’appuntamento del 10 giugno contro il Manchester City: Inzaghi darà spazio a qualche titolare?

SPAZIO – Torino ed Inter si sfideranno sabato alle 18:30 per la 38esima, ed ultima, giornata del campionato di Serie A. La squadra di Inzaghi arriva all’ultimo appuntamento con un solo obiettivo: la qualificazione in Champions League è già stata acquisita, resta da difendere il terzo posto. La partita contro i granata sarà utile anche per non perdere il ritmo e la concentrazione verso l’appuntamento del 10 giugno contro il Manchester City. È ipotizzabile, quindi, che Inzaghi possa affidarsi a qualche titolare contro la squadra di Juric.

RISCHIO ZERO – È chiaro che la parola d’ordine sarà “rischio zero”: specialmente in mezzo al campo l’Inter non può permettersi defezioni a pochi giorni dalla finale di Istanbul. La sfida contro i granata può essere utile per far fare il “rodaggio” ad alcuni big: Mkhitaryan, Correa e Skriniar stanno recuperando dai rispettivi infortuni e potrebbero mettere minuti nelle gambe nella sfida di sabato alle 18:30. Possibile anche l’impiego di uno fra Dzeko e Lukaku ed in difesa di uno fra Acerbi, Darmian e Bastoni. Minutaggi certamente limitati, per non correre rischi, ma utili per mantenere la forma e la concentrazione verso la finalissima col Manchester City.