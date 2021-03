Torino-Inter Ã¨ ultima contro prima: che differenza nella corsa

Torino-Inter è ultima contro prima: che differenza nella corsa

Condividi questo articolo

Bremer e Simone Zaza (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

Torino-Inter è una sfida che vedrà in campo l’ultima e la prima in Serie A nella statistica dei km percorsi di media in ogni gara.

ULTIMA CONTRO PRIMA – I dati grezzi sulla corsa nel calcio non sempre sono indicativi di chissà cosa. Correre e basta non è particolarmente utile, se lo sforzo non viene indirizzato a modo. Tuttavia Torino-Inter è una sfida tra due squadre con una differenza netta. Tanto da essere statisticamente ultima e prima per km percorsi di media a gara in questa Serie A.

DISTACCO NETTO – L’Inter con Conte è praticamente sempre al top nei km percorsi. Del resto il tecnico è un maniaco della preparazione fisica. E i risultati si vedono. I nerazzurri dominano la Serie A con 112,925 km. Il Torino, come dicevamo, è invece ultimo in questa classifica. Con 105,511. Due dati nettamente distaccati. Che incrociati alla posizione in classifica si può ipotizzare abbiano un riverbero sulle prestazione in campo.