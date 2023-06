Torino-Inter, possibile arma in più per Inzaghi: decisione a breve

In vista di Torino-Inter, Simone Inzaghi valuta tutte le scelte a disposizione. Cercando naturalmente di minimizzare i rischi in vista della partita del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. Dopo gli ultimi risultati del Mondiale Under 20, però, il tecnico potrebbe avere a disposizione un’arma in più.

POSSIBILE ALTERNATIVA – Si avvicina Torino-Inter e, di conseguenza, anche la finale del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. Ecco perché Simone Inzaghi è già alle prese con le valutazioni del caso. Importante sarà minimizzare i rischi nella gara di sabato, ma anche di arrivare al massimo della forma per il grande evento che sarà la finale di UEFA Champions League. Un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare dal Mondiale Under 20. L’Argentina, infatti, è uscita dal torneo in seguito alla sconfitta a sorpresa contro la Nigeria (vedi articolo). E per Torino-Inter potrebbe esserci Valentin Carboni a disposizione.

DECISIONE A BREVE – Resta chiaramente da capire se Carboni sia in grado di scendere in campo per Torino-Inter. Considerato che siamo già a giovedì e la gara è sabato nel tardo pomeriggio, il giocatore avrebbe ben poco tempo per raggiungere la squadra. Bisogna anche valutare quelle che sono le sue condizioni dopo le partite effettuate e la traversata intercontinentale. Simone Inzaghi dovrà prendere una decisione a breve, ma chissà che per Torino-Inter non possa quantomeno concedere a Carboni uno spezzone di gara. Che sarebbe anche meritato, vista la costante presenza del giocatore in Prima Squadra durante tutta la stagione.