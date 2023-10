Torino-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Torino-Inter 0-3 vede una bella vittoria per superare le polemiche dovute al pareggio col Bologna prima della sosta per le nazionali. E i dati statistici di ieri individuano gli opposti: Sommer in porta, Thuram in attacco.

TRE – I gol segnati da Marcus Thuram nelle prime nove giornate di Serie A. Meglio aveva fatto nella scorsa stagione, con cinque reti nelle prime nove giornate di Bundesliga col Borussia Monchengladbach, e nel 2019-2020 sempre con il club tedesco, dove aveva iniziato con quattro reti in nove giornate ma segnando in tre partite (con una doppietta).

TRE – Le reti di scarto con cui l’Inter ha battuto il Torino ieri. Meglio solo nel 1958, con una vittoria per 0-5 il 28 dicembre. Come reti segnate ci sono poi tre precedenti nel 1941 (pirotecnico 5-5 il 12 gennaio), nel 1920 (ancor più assurdo il 6-6 del 7 marzo) e 1909 (3-4 nel primo precedente in trasferta il 5 dicembre).

QUATTRO – Le vittorie nelle ultime cinque partite per l’Inter in casa del Torino, con in mezzo un 1-1 a marzo 2022. Ancora ben lontana la striscia positiva migliore, con le tredici trasferte fra il 1994 e il 2017 che hanno portato dieci vittorie (le prime nove consecutive) e tre pareggi.

SEI – Le partite con la porta inviolata per Yann Sommer nelle sue prime nove presenze in Serie A. L’ultimo a riuscirci come esordiente è stato Alisson Becker con la Roma, nella stagione 2017-2018 (dopo non aver mai giocato in campionato nel 2016-2017). Il portiere brasiliano aveva tenuto lo stesso rendimento, perché nelle tre gare restanti aveva incassato cinque gol proprio come Sommer (di cui tre dall’Inter).

DUECENTO – Le partite ufficiali fra Inter e Torino, contando anche quelle giocate a Milano. Si è giocato solo in due competizioni: 185 volte in Serie A, le restanti 15 in Coppa Italia.