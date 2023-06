Torino, lo stato di forma in vista dell’Inter: sogno Europa

Il Torino si prepara a ospitare l’Inter, in vista della sfida di domani in programma alle ore 18.30 e valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di Ivan Juric arriva alla sfida contro i nerazzurri con la speranza Conference League e con un ottimo stato di forma, come mostrano le ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma che permetterà alla squadra di sognare l’Europa fino all’ultimo quello del Torino nelle ultime cinque partite di campionato. Tre vittorie e due pareggi per gli uomini di Juric, che arrivano alla gara di domani dopo la vittoria in trasferta per 0-4 contro lo Spezia. Partendo dalla meno recente di queste cinque partite, il Torino ha trovato la vittoria contro la Sampdoria (0-2) in trasferta. Seguita dal pareggio contro il Monza (1-1 in casa), dalla vittoria sul Verona (0-1 in trasferta) e il pareggio contro la Fiorentina (1-1) in casa. Per concludere, infine, proprio con la vittoria sui liguri citata sopra. Contro l’Inter il Torino proverà a giocarsi un posto in Conference League, che potrebbe arrivare in base al risultato della Fiorentina nella finale europea e alla possibilità che la Juventus (al momento settima) venga esclusa dalle coppe da parte della UEFA.