Torino, lo stato di forma in vista dell’Inter: una su cinque

Manca sempre meno alla nona giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà il Torino in trasferta. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Ivan Juric arriva alla sfida, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate.

STATO DI FORMA – Torino e Inter si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. I granata arrivano dalla sconfitta nel derby per 2-0 contro la Juventus, che ha allungato la serie di partite senza vittorie. La squadra di Ivan Juric ha infatti trovato i tre punti soltanto una volta nelle ultime cinque gare disputate, ovvero contro la Salernitana il 18 settembre. Da lì sono poi arrivati un pareggio contro la Roma (1-1, in casa), una sconfitta per 2-0 contro la Lazio (in trasferta), il pari casalingo contro il Verona (0-0) e infine la sconfitta proprio nel derby. Per un totale di quattro gol fatti e cinque subiti. Ma per l’Inter – che deve tornare alla vittoria dopo il pari per 2-2 a San Siro contro il Bologna – si tratterà comunque di una sfida complicatissima.