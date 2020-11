Top e Flop di Sassuolo-Inter: Darmian sempre affidabile. Altri due sul podio

Sassuolo-Inter si è chiusa sul risultato di 0-3 per i nerazzurri, che trovano la giusta reazione dopo l’amara sconfitta di Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Conte trova il gol dopo appena 4′ con Sanchez, schierato dal 1′ al posto di Lukaku, In generale interpreta bene la partita, lasciando poco spazio ai neroverdi (vedi analisi tattica). Scopriamo di seguito i “Top e Flop” della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: DARMIAN AFFIDABILE, LAUTARO MARTINEZ DIRIGE, SANCHEZ CONVINCE

DARMIAN – Antonio Conte sceglie Matteo Darmian e Ivan Perisic sugli esterni, lasciando dunque a riposo Achraf Hakimi e Ashley Young. L’ex Parma non delude assolutamente, confermando la sua ottima forma ogni qualvolta viene chiamato in causa. Attento, preciso e propositivo. Darmian corre tanto e copre ovunque, limitando benissimo l’iniziativa di un avversario scomodo come Jeremie Boga. Come ciliegina sulla torta, è protagonista dell’azione che porta allo 0-3 con un assist perfetto per Roberto Gagliardini.

LAUTARO MARTINEZ – Senza la spalla Romelu Lukaku, è lui che dirige l’attacco dell’Inter. Il numero 10 nerazzurro confeziona, insieme ad Alexis Sanchez, l’azione che porta al vantaggio dell’Inter, dimostrando fin dai primi minuti una concentrazione impeccabile. Lautaro è inoltre quello che colleziona più occasioni da gol, oltre a giocate di assoluto livello.

SANCHEZ – Il cileno scende in campo dal 1′ al posto di Lukaku, che Conte preferisce lasciare in panchina in vista dell’impegno di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il cileno è determinato a far bene e infatti sblocca il match dopo appena 4 minuti di gioco con un gol semplice, ma creato e voluto. È una spina nel fianco per la difesa del Sassuolo, non molla un centimetro e rimane sempre in partita.

