Top e Flop di Genoa-Inter: Barella-Lukaku, energia pura! Uno più nervoso

Condividi questo articolo

Photo 196750577

Genoa-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A, si è chiusa sul risultato di 0-2 per i nerazzurri. Dopo un primo tempo decisamente sottotono, la squadra di Conte chiude la pratica nel secondo tempo grazie al solito Lukaku. Decisivo l’inserimento di Barella. Scopriamo i “Top e Flop” della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LUKAKU DI POTENZA, BARELLA INDISPENSABILE, DARMIAN CONFERMA

LUKAKU – Il numero 9 dell’Inter ci fa correre il rischio di risultare ripetitivi, ma tra i migliori in campo c’è sempre lui. È Romelu Lukaku il perno del gioco, il finalizzatore e il trascinatore. Anche quando il resto della squadra fa fatica, lui emerge e crea pericoli. Nel primo tempo non ha molte occasioni ma nel secondo sblocca la partita capitalizzando perfettamente un assist di Nicolò Barella: il belga controlla benissimo di destro, dribbla Goldaniga e di sinistro batte Mattia Perin nonostante un equilibrio precario. Cinque minuti dopo si ripete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Potenza e certezza. Cinque gol in campionato in altrettante partite la dicono lunga.

BARELLA – Antonio Conte lo risparmia inizialmente per poi inserirlo al 58′ al posto di uno spento Christian Eriksen. Il cambio di marcia è evidente, tanto che al 64′ da una sua invenzione nasce la rete che sblocca il match. Dopo il suo ingresso l’Inter inizia a giocare più tranquilla e più sciolta. E infatti vince la partita. Energia pura.

DARMIAN – Una piacevolissima conferma per Conte, che dopo l’ottima prova in Champions League decide di promuoverlo. E sicuramente non se ne sarà pentito. Matteo Darmian gioca bene, corre tanto e torna utile sia sull’esterno destro che su quello sinistro. Quando arriva al cross crea dei potenziali pericoli ed è sempre in partita, senza calare mai né di rendimento né di attenzione. Un inizio davvero convincente.

Top e Flop di Genoa-Inter, nella pagina successiva i bocciati nerazzurri. Clicca qui se non visualizzi correttamente le schede

Pagina Successiva ->