Top e Flop di Fiorentina-Inter: riscatto Handanovic! De Vrij in serata no

Fiorentina-Inter si è chiusa sul risultato di 1-3 per i nerazzurri di Inzaghi, che reagiscono nel migliore dei modi dopo un primo tempo insufficiente e chiuso in svantaggio (QUI il report del match). Handanovic è il migliore in campo dopo la prima frazione di gioco mentre nel secondo tempo salgono in cattedra Brozovic e Dzeko. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: HANDANOVIC TIENE A GALLA L’INTER NEL PRIMO TEMPO, BROZOVIC ALZA IL LIVELLO E SI VEDE, DZEKO LAVORA MOLTO E SIGLA LA RETE DEL SORPASSO

SAMIR HANDANOVIC – Dopo tante e giustificate critiche, oggi il numero 1 dell’Inter si prende la sua rivincita tenendo a galla la squadra nella prima frazione di gioco. La squadra di Simone Inzaghi soffre molto il ritmo forsennato della Fiorentina nel primo tempo e solo grazie alle prodezze del suo capitano riesce a evitare un passivo più pesante. Handanovic effettua cinque parate, di cui due decisive. È incolpevole sul gol di Riccardo Sottil. Determinante.

MARCELO BROZOVIC – Dopo un primo tempo decisamente sottotono, sale in cattedra il croato nella seconda frazione di gioco. Brozovic prende in mano la squadra insieme a Nicolò Barella – poi costretto a uscire per un problema fisico (vedi articolo) -, e gli effetti sono subito evidenti. Si rende anche pericoloso in un’occasione, scaricando addosso a Bartłomiej Dragowski. Reazione da premiare.

EDIN DZEKO – Il numero 9 dell’Inter non convince nel primo tempo, ma nella seconda frazione di gioco mette in mostra tutt’altro piglio permettendo all’Inter di ribaltare il risultato in soli 3 minuti. Al 52′, infatti, arriva la rete dell’1-1 di Matteo Darmian e al 55′ il suo colpo di testa vincente su assist di Hakan Calhanoglu. Gol da sorpasso.

I FLOP DELL’INTER: DE VRIJ NON È QUELLO DI SEMPRE E SOFFRE TANTISSIMO VLAHOVIC E COMPAGNI

STEFAN DE VRIJ – Dei tre dietro è quello che senza ombra di dubbio soffre di più la fisicità di Dusan Vlahovic e compagni. L’olandese sbaglia moltissimo e annaspa per quasi tutto il primo tempo. La Fiorentina abbassa poi il ritmo e anche lui inizia a respirare. Serata da dimenticare.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Fiorentina-Inter