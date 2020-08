Tonali insieme o al posto di Brozovic? 2 pro, ma Inter 2019/20 insegna

Sandro Tonali Brescia

Tonali è uno degli obiettivi dell’Inter a centrocampo. Il giovane regista conteso anche dal Milan potrebbe affiancare o sostituire Marcelo Brozovic. Il croato, nonostante l’ottima stagione agli ordini di Antonio Conte, non è sicuro di restare in nerazzurro nella prossima stagione

SCELTE A CENTROCAMPO – Sandro Tonali è da mesi seguito dall’Inter in ottica mercato. Rappresenta un profilo giovane e di grande qualità, ma anche solido fisicamente e intelligente tatticamente. Un calciatore che Conte potrebbe plasmare perfettamente come epicentro del suo gioco all’Inter. In alternativa o in concomitanza, Marcelo Brozovic è stato essenziale per il tecnico nerazzurro nel 2019/20. Tanta corsa e palloni recuperati, ma anche la solita incostanza che è il grande difetto del suo gioco. La giovane età e la completezza di caratteristiche fanno di Tonali un profilo decisamente appetibile. Alternarlo a Brozovic, almeno al primo anno, potrebbe essere la scelta giusta per garantire un reparto completo ad Antonio Conte.